Un bacio dalle Cinque Terre
LECCE - “Un bacio da Vernazza, Le cinque terre. Le labbra trovano gioia nei posti più inaspettati”. Lo scatto è stato realizzato da Alessandra Caliandro di Copertino. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
La pioggia battente, il freddo alle cinque del mattino e… zero romanticismo. ? Tobey Maguire ricorda così il famoso bacio a testa in giù con Kirsten Dunst in Spider-Man: “Sembrava un momento dolce e perfetto… ma in realtà stavo quasi soffocando. Però sì, - facebook.com Vai su Facebook
Un bacio per cinque continenti Al Galli l’omaggio a Francesca - Ventuno atenei collegati da tutto il mondo per celebrare Dante e la Divina commedia attraverso il suo personaggio più amato e celebrato, Francesca da Rimini. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Parco delle Cinque Terre, piano di interventi da 1,2 milioni - Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato un piano straordinario di interventi sulla rete escursionistica di competenza, che si estende per circa 130 km e rappresenta uno dei patrimoni ... ansa.it scrive