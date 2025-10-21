un arresto e quattro ditte sospese impiegati 19 lavoratori al nero

Cinquanta lavoratori identificati tra cui 11 presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno, il titolare di un’impresa arrestato mentre tutti i titolari delle imprese controllate sono stati denunciati per per avere impiegato lavoratori irregolari sul territorio e quattro delle attività controllate sono state sospese per l’impiego di 19 lavoratori risultati assunti senza regolare contratto. È il bilancio dei controlli effettuati su sei aziende negli scorsi due mesi dal Gruppo di lavoro interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalle Prefettura di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

