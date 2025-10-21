Un albero per la salute | all’ospedale di Riccione messo a dimora un acero donato dai carabinieri

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un segno tangibile di alleanza tra scienza, natura e istituzioni. Ecco, in estrema sintesi, il senso della cerimonia “Un albero per la salute” svoltasi nella mattinata di martedì (21 ottobre) allospedale “Ceccarini” di Riccione, promossa dalla Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

