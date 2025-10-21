Un albero di Falcone per la salute | il ficus piantato all' Ospedale di Ariano Irpino

Una talea del ficus proveniente dalla casa palermitana di Giovanni Falcone è stata piantata questa mattina nel giardino dell’Ospedale di Ariano Irpino.L’iniziativa “Un Albero per la salute” è stata promossa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e la FADOI (Federazione delle Associazioni dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

