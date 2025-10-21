Un aiuto per Elia | la città di Colle di Val d’Elsa si muove a sostegno del bambino con la PCI

Colle di Val d’Elsa (Siena), 21 ottobre 2025 – Elia è un bambino di 2 anni di Colle di Val d’Elsa nato con la paralisi cerebrale infantile (PCI), un disturbo neurologico persistente ma non progressivo causato da una lesione al cervello. I genitori hanno avviato una raccolta fondi per coprire le costose cure del bambino e la comunità colligiana si è immediatamente mossa per sostenere la famiglia, anche con molte iniziative indipendenti. I sintomi della paralisi cerebrale infantile sono numerosi e variano molto da un bambino all’altro, perciò è necessario stabilire precocemente un progetto di riabilitazione personalizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

