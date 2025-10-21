Umbria un terzo trimestre in controtendenza | +132 imprese

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama economico nazionale che nel terzo trimestre 2025 mostra segnali di affaticamento, l’Umbria sceglie una strada in controtendenza. I dati Movimprese di Infocamere, infatti, fotografano per la regione un secondo aumento consecutivo del numero di imprese, con un +132 unità tra luglio e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

umbria terzo trimestre controtendenzaImprese Umbria, nel III trimestre 2025 ripresa congiunturale con 132 imprese in più (mentre Centro e Italia arretrano - (UNWEB) Nel terzo trimestre 2025 nella regione il numero delle aziende continua a crescere, visto che il numero era aumentato anche nel II trimestre. Riporta umbrianotizieweb.it

umbria terzo trimestre controtendenzaContinua la crescita del numero delle imprese umbre - Continua nel terzo trimestre 2025, per il secondo periodo consecutivo, la crescita del numero delle imprese umbre. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Umbria Terzo Trimestre Controtendenza