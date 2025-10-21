Umbria un terzo trimestre in controtendenza | +132 imprese
Nel panorama economico nazionale che nel terzo trimestre 2025 mostra segnali di affaticamento, l’Umbria sceglie una strada in controtendenza. I dati Movimprese di Infocamere, infatti, fotografano per la regione un secondo aumento consecutivo del numero di imprese, con un +132 unità tra luglio e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Umbria, un terzo trimestre in controtendenza: +132 imprese https://ift.tt/CGbvR6z https://ift.tt/5oSNsiK - X Vai su X
Anche la Uil Pensionati dell’Umbria alla Marcia PerugiAssisi. #pace Uil Pensionati Nazionale | PierPaolo Bombardieri | Maurizio Molinari | Terzo Millennio | UIL - Unione Italiana del Lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Imprese Umbria, nel III trimestre 2025 ripresa congiunturale con 132 imprese in più (mentre Centro e Italia arretrano - (UNWEB) Nel terzo trimestre 2025 nella regione il numero delle aziende continua a crescere, visto che il numero era aumentato anche nel II trimestre. Riporta umbrianotizieweb.it
Continua la crescita del numero delle imprese umbre - Continua nel terzo trimestre 2025, per il secondo periodo consecutivo, la crescita del numero delle imprese umbre. Da msn.com