Umbria Danza Festival torna con le sezioni Kids e Off

Umbria Danza Festival torna con due sezioni (Off e Kids) che uniscono innovazione e creatività, con la danza contemporanea nelle scuole e nei teatri fino al 31 ottobre. Domattina al teatro Pavone si inaugura la parte "Kids" con progetti speciali e produzioni destinate a bambini, scuole e famiglie: di scena in matinée "AiAiAi Pinocchio!", spettacolo per la scuola primaria che coinvolgerà oltre 350 studenti degli Istituti Comprensivi Perugia 1-2-3 e 8. E ancora, questo sabato alle 21, sempre al Pavone, debutta in prima nazionale "Nodo Primo", di Debora Renzi e Mattia Maiotti, giovani artisti perugini in uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia, che attraverso il linguaggio della danza e del movimento esplora il legame primordiale che unisce memoria, corpo e relazione: un'indagine coreografica intima e potente dove i ricordi dell'infanzia e le percezioni più profonde diventano il motore di connessioni invisibili.

