Ultrà arrestati per l' omicidio di Marianella sul pullman decisivo la testimonianza di un tifoso minorenne

Sassaiola conto il pullman dei tifosi, tre arresti per l'omicidio dell'autista Raffaella Marianella: cruciale la testimonianza di un minorenne. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ultr224 arrestati omicidio marianellaOmicidio di Raffaele Marianella , un minorenne inchioda gli ultrà: «Ho visto tutto» - È stato un ragazzo a cambiare il corso delle indagini sull’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso da un sasso ... Scrive msn.com

ultr224 arrestati omicidio marianellaL'agguato al pullman del Pistoia basket organizzato via chat: caccia agli amici dei tre ultrà fermati per l'omicidio di Raffaele Marianella - Gli inquirenti stanno incrociando i messaggi con i dati delle celle telefoniche ... Riporta today.it

ultr224 arrestati omicidio marianellaManuel, Kevin e Alessandro, chi sono i tre ultrà arrestati per l’omicidio di Raffaele Marianella: l’agguato pianificato nelle chat, i video e il culto di Mussolini - Tre uomini, tre volti noti della Curva Terminillo, il gruppo più acceso dei tifosi della Sebastiani Basket Rieti. Si legge su msn.com

