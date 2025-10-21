Ultim’ora PSV – Napoli | il piano per i tifosi partenopei ecco tutte le novità

Tutto pronto per il big match di questa sera, anche sul piano sicurezza. Le autorità di Eindhoven, consapevoli del potenziale pericolo della sfida odierna tra PSV e Napoli, hanno agito con decisione già dalla sera di lunedì, quando i supporter sono stati interrogati senza che emergessero episodi di violenza: si è trattato di una misura cautelativa. Il bilancio parla di 230 fermi complessivi, ma la vera novità riguarda il nuovo punto d’incontro per i tifosi azzurri. PSV – Napoli, novità sulle misure per i fan in trasferta. Per garantire ordine, le autorità hanno diviso i percorsi: chi ha il biglietto valido, andrà direttamente allo stadio, senza la presenza massiccia di forze dell’ordine per non creare allarmismi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

