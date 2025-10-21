Ultim’ora PSV – Napoli | il piano per i tifosi partenopei ecco tutte le novità
Tutto pronto per il big match di questa sera, anche sul piano sicurezza. Le autorità di Eindhoven, consapevoli del potenziale pericolo della sfida odierna tra PSV e Napoli, hanno agito con decisione già dalla sera di lunedì, quando i supporter sono stati interrogati senza che emergessero episodi di violenza: si è trattato di una misura cautelativa. Il bilancio parla di 230 fermi complessivi, ma la vera novità riguarda il nuovo punto d’incontro per i tifosi azzurri. PSV – Napoli, novità sulle misure per i fan in trasferta. Per garantire ordine, le autorità hanno diviso i percorsi: chi ha il biglietto valido, andrà direttamente allo stadio, senza la presenza massiccia di forze dell’ordine per non creare allarmismi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIM'ORA +++ Ben 180 ultras del Napoli sono finiti in manette! Arrestati questa notta ad Eindhoven, in Olanda, dove erano arrivati per la partita di stasera. IL MOTIVO: https://bit.ly/4o9jIsc - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA NAPOLI Lesione all'adduttore della coscia destra per #Lobotka Per #Politano lesione al gluteo destro #SkySport #Napoli #SerieA - X Vai su X
Napoli: Psv e Vitesse su De Guzman - Secondo SkySportDe Guzman è finito nel mirino di Psv Eindhoven e Vitesse. calciomercato.com scrive
Show e gol col NEC, il PSV si rialza 5-3: l'eurorivale del Napoli al 1° posto in Eredivisie - Una sfida ricca di gol, spettacolo ed emozioni quella tra NEC e PSV alla quinta giornata di Eredivisie, con otto gol complessivi nel corso di tutta la partita. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Il PSV ritrova sorriso e vittoria: Excelsior sorpassato 2-1 dall'eurorivale del Napoli - Il club di Eindhoven, futura rivale del Napoli in Champions League, ha messo la freccia al momento giusto nella ripresa per trovare il 2- Secondo tuttomercatoweb.com