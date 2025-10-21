UEFA entra in ACE | stop alla pirateria sportiva e tutela dei tifosi in tutto il mondo
L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha ufficialmente aderito all'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale impegnata nella lotta contro la pirateria digitale. UEFA diventa così il primo titolare esclusivo di diritti sportivi ad entrare a far parte di ACE, contribuendo ad ampliare gli sforzi del settore per proteggere il valore dei contenut. 🔗 Leggi su Digital-news.it
