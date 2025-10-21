Ue videochiamata Sefcovic con ministro Cina su limitazioni a export
Roma, 21 ott. (askanews) – Unione europea e Cina hanno concordato di intensificare il dialogo sugli scambi commerciali, in particolare sulle limitazioni alle esportazioni di terre rare e altre componenti chiave decise da Pechino. Lo ha riferito il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic durante una conferenza stampa. “Questa mattina ho avuto una videochiamata con il ministro cinese” in cui è stato ribadito che “i controlli alle esportazioni sono ingiustificati e dannosi e minano le nostre relazioni bilaterali – ha detto – così come la capacità di stabilizzare il commercio e renderlo più affidabile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
