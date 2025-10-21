Ue Donazzan FdI-ECR | Giochi Olimpici Invernali oggi mostra e convegno al Parlamento europeo
Oggi martedì 21 ottobre 2025, alle ore 12.30, si terrà l'inaugurazione della mostra sui Giochi Olimpici Invernali 2026 presso il Parlamento europeo di Strasburgo - Weiss, Piano 1, Galleria Nord, organizzata da Elena Donazzan, eurodeputato di Fratelli d'ItaliaECR e vicepresidente Commissione ITRE. A seguire, presso la Sala N1.3 alle ore 15:00, si terrà il convegno sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Alla mostra verranno esposte le torce olimpiche originali delle passate edizioni. Mentre al convegno, assieme a Donazzan, prenderanno la parola Robert Zile, vicepresidente Parlamento europeo del Gruppo ECR; Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo; Giovanni Malagò, presidente Milano Cortina (in collegamento da remoto). 🔗 Leggi su Iltempo.it
