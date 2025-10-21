Ucraina slitta l’incontro tra Trump e Putin in Ungheria | Non ci sono piani a breve termine

21 ott 2025

Intanto, si sta mobilitando anche l'Unione europea. Le Nazioni europee starebbero lavorando con l'Ucraina per una proposta in 12 punti finalizzata a riportare la pace a Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, slitta l’incontro tra Trump e Putin in Ungheria: “Non ci sono piani a breve termine”

