Ucraina-Russia funzionario Usa | Nessun incontro Trump-Putin nell' immediato

Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa Donald Trump non incontrerà a breve il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ucraina russia funzionario usa nessun incontro trump putin nell immediato

© Ilgiornale.it - Ucraina-Russia, funzionario Usa: "Nessun incontro Trump-Putin nell'immediato"

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina russia funzionario usaUcraina-Russia, funzionario Usa: "Nessun incontro Trump-Putin nell'immediato" - lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice con la sua controparte russa. Scrive ilgiornale.it

ucraina russia funzionario usaGuerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Lavrov: «Contrari a un cessate il fuoco a breve» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Secondo ilmessaggero.it

ucraina russia funzionario usaUcraina, i leader Ue e Kiev: 'Negoziati partono dall'attuale linea di contatto'. Mosca: 'No alla tregua' - Mosca chiude ad un cessate il fuoco immediato in Ucraina così come auspicato da Trump in vista del summit con Putin a Budapest. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Russia Funzionario Usa