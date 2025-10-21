Ucraina-Russia funzionario Usa | Nessun incontro Trump-Putin nell' immediato
Il presidente Usa Donald Trump non incontrerà a breve il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Kiev potrebbe ancora vincere. Non credo che lo faranno, ma potrebbero ancora vincere". Così Donald Trump ai giornalisti durante il punto stampa alla Casa Bianca sulla guerra tra Russia e Ucraina. "Non ho mai detto che l'avrebbero vinta", ha proseguito il pr - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia Ucraina – Donald Trump: ‘Avremo pace pagata cara. Non credo l’Ucraina possa vincere’. @scannavo - X Vai su X
Ucraina-Russia, funzionario Usa: "Nessun incontro Trump-Putin nell'immediato" - lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice con la sua controparte russa. Scrive ilgiornale.it
Guerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Lavrov: «Contrari a un cessate il fuoco a breve» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Secondo ilmessaggero.it
Ucraina, i leader Ue e Kiev: 'Negoziati partono dall'attuale linea di contatto'. Mosca: 'No alla tregua' - Mosca chiude ad un cessate il fuoco immediato in Ucraina così come auspicato da Trump in vista del summit con Putin a Budapest. Scrive ansa.it