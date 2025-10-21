Ucraina rinviato l' incontro Rubio-Lavrov di giovedì ministro degli Esteri russo | Contrari a cessate il fuoco immediato

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È probabile che la divergenza di vedute in merito al conflitto possa aver svolto un ruolo fondamentale per far saltare l'incontro, dato che per il ministro "la Russia non ha cambiato la sua posizione sull'Ucraina rispetto all'intesa raggiunta al vertice tra Trump e Putin in Alaska" È stato ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, rinviato l'incontro Rubio-Lavrov di giovedì, ministro degli Esteri russo: "Contrari a cessate il fuoco immediato"

