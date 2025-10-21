Ucraina rinviato l' incontro Rubio-Lavrov di giovedì ministro degli Esteri russo | Contrari a cessate il fuoco immediato

È probabile che la divergenza di vedute in merito al conflitto possa aver svolto un ruolo fondamentale per far saltare l'incontro, dato che per il ministro "la Russia non ha cambiato la sua posizione sull'Ucraina rispetto all'intesa raggiunta al vertice tra Trump e Putin in Alaska" È stato ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, rinviato l'incontro Rubio-Lavrov di giovedì, ministro degli Esteri russo: "Contrari a cessate il fuoco immediato"

Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov”. Mosca smentisce: “Ue e Nato vogliono sabotare il vertice Trump-Putin a Budapest” - I russi hanno effettuato un altro attacco a Kharkiv utilizzando bombe aeree guidate, ferendo 11 persone e danneggiando almeno 15 case nel distretto industriale. Scrive ilfattoquotidiano.it

Pace Ucraina, Russia “incontro Rubio-Lavrov? Oggi nuova telefonata”/ Trump “tregua presto”. I Volenterosi UE… - Lavrov: la "minaccia" di Trump e la nota dei Volenterosi UE ... Secondo ilsussidiario.net

Guerra Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato”. Riporta tg24.sky.it