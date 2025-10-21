Ucraina per ora accantonata idea incontro Rubio-Lavrov

(Adnkronos) – In 'stand-by', almeno per ora, l'iniziativa di un incontro previsto tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ieri hanno avuto un colloquio telefonico dopo quello del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin. E' quanto ha detto alla Cnn un funzionario della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

