Ucraina Macron | ‘concessioni territoriali negoziabili solo da Zelensky’
Le concessioni territoriali in Ucraina “non possono essere negoziate” se non dal presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato Emmanuel Macron durante il suo intervento a Lubiana, in Slovenia, in attesa del nuovo vertice dei volenterosi a Londra. “E constato che dallo scorso gennaio ci viene detto che la Russia è pronta a fare pace, che dallo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
