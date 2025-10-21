Ucraina Lavrov | La Russia è contraria a un cessate il fuoco immediato | Mosca | L' incontro Trump-Putin a rischio? L' Ue vuole sabotarlo

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest. Trump: "Ho chiesto alla Russia di fermare gli attacchi contro i civili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina lavrov russia 232Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov”. Mosca smentisce: “Ue e Nato vogliono sabotare il vertice Trump-Putin a Budapest” - I russi hanno effettuato un altro attacco a Kharkiv utilizzando bombe aeree guidate, ferendo 11 persone e danneggiando almeno 15 case nel distretto industriale. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

ucraina lavrov russia 232Lavrov, 'siamo contrari a un cessate il fuoco immediato' - Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia &#232; contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina, affermando che nel vertice con Vladimir Putin in Alaska, anche il ... ansa.it scrive

ucraina lavrov russia 232Guerra Ucraina, Cnn: «Al momento congelato incontro Rubio-Lavrov». Droni contro due regioni russe: danni e feriti - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Riporta ilmessaggero.it

