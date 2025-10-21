Ucraina Kallas | Non è bello che Putin vada in Ungheria per i colloqui

21 ott 2025

Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

