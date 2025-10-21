Ucraina i leader occidentali chiedono una pace giusta e duratura La pressione su Mosca e il nuovo vertice in settimana

«Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo dell’Ucraina». Si apre con queste parole la dichiarazione congiunta diffusa oggi, martedì 21 ottobre. Tra i firmatari, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader occidentali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il documento, sottoscritto anche dai premier di Polonia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e dal presidente portoghese António Costa, riafferma la volontà comune di sostenere Kiev e di spingere Mosca verso negoziati credibili. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ucraina, i leader occidentali chiedono «una pace giusta e duratura». La pressione su Mosca e il nuovo vertice in settimana - X Vai su X

I leader europei sono sempre più convinti che entro la fine dell'anno si possa concordare una proposta di prestito all'Ucraina di 140 miliardi di euro Vai su Facebook

Ucraina, i leader occidentali chiedono «una pace giusta e duratura». La pressione su Mosca e il nuovo vertice in settimana - «Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo dell’Ucraina». Lo riporta msn.com

Ucraina, i leader Ue: sosteniamo la linea di Trump - Washington e Mosca si scontrano sulle voci di un incontro tra Rubio e Lavrov, mentre il Cremlino smentisce quals ... Come scrive msn.com

Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Secondo ilmessaggero.it