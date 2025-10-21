«Sosteniamo fermamente la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti dovrebbero cessare immediatamente e che l’ attuale linea di contatto dovrebbe essere il punto di partenza dei negoziati. Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza». È quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata dai vertici Ue, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dai leader di Regno Unito, Francia, Italia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Polonia e Germania. Trump ha prospettato a Zelensky le cessione del Donbass alla Russia. La dichiarazione congiunta è, di fatto, una risposta negativa all’eventualità della cessione da parte dell’ Ucraina del Donbass alla Russia, prospettata da Donald Trump a Zelensky nell’ultimo incontro alla Casa Bianca, come soluzione per un rapido cessate il fuoco: sostanzialmente la traduzione delle richieste di Vladimir Putin, che il capo della Casa Bianca aveva sentito il giorno prima in una lunga telefonata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, i leader europei: «Sostegno a Trump, ma no al cambio dei confini»