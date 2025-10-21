Ucraina droni russi si abbattono su Kherson | le immagini della distruzione

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno di droni russi su Kherson, in Ucraina. Lo ha reso noto l’amministrazione militare regionale di Kherson. Secondo le autorità cittadine, durante l’attacco sono stati danneggiati un istituto scolastico locale, così come case residenziali e infrastrutture civili. Il video condiviso dalle autorità locali mostrava una scuola gravemente danneggiata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi si abbattono su Kherson: le immagini della distruzione

Contenuti che potrebbero interessarti

Guerra Ucraina, Zelensky: «Non daremo mai a Mosca alcuna ricompensa, 3mila droni e 50 missili russi in 7 giorni» - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Droni di Kiev hanno colpito l'impianto di gas della #Gazprom nell'Orenburg (Russia meridionale), tra i più grandi al mondo. Il sito è stato parzialmente danneggiato, ha riferito il governatore della regione, senza specificare la gravità dei danni. Foto r - X Vai su X

Ucraina, droni russi si abbattono su Kherson: le immagini della distruzione - (LaPresse) Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno di droni russi su Kherson. Segnala stream24.ilsole24ore.com

L'Ucraina forma nuove unità di elicotteri per contrastare gli attacchi notturni dei droni russi - L'Ucraina formerà nuove unità di elicotteri per abbattere i droni russi in esplosione, mentre Kiev si affida agli aerei per supportare la difesa dei cieli. ilmessaggero.it scrive

La Russia ha compiuto un grosso attacco con missili e droni contro l’Ucraina, causando interruzioni di corrente in molte regioni - Giovedì mattina la Russia ha attaccato l’Ucraina con 37 missili e oltre 300 droni: sono state colpite principalmente le infrastrutture energetiche, causando interruzioni di corrente in varie regioni d ... Riporta ilpost.it