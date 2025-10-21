Ucraina droni russi si abbattono su Kherson | le immagini della distruzione

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno di droni russi su Kherson, in Ucraina. Lo ha reso noto l’amministrazione militare regionale di Kherson. Secondo le autorità cittadine, durante l’attacco sono stati danneggiati un istituto scolastico locale, così come case residenziali e infrastrutture civili. Il video condiviso dalle autorità locali mostrava una scuola gravemente danneggiata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina droni russi si abbattono su kherson le immagini della distruzione

© Lapresse.it - Ucraina, droni russi si abbattono su Kherson: le immagini della distruzione

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina droni russi abbattonoUcraina, droni russi si abbattono su Kherson: le immagini della distruzione - (LaPresse) Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno di droni russi su Kherson. Segnala stream24.ilsole24ore.com

L'Ucraina forma nuove unità di elicotteri per contrastare gli attacchi notturni dei droni russi - L'Ucraina formerà nuove unità di elicotteri per abbattere i droni russi in esplosione, mentre Kiev si affida agli aerei per supportare la difesa dei cieli. ilmessaggero.it scrive

ucraina droni russi abbattonoLa Russia ha compiuto un grosso attacco con missili e droni contro l’Ucraina, causando interruzioni di corrente in molte regioni - Giovedì mattina la Russia ha attaccato l’Ucraina con 37 missili e oltre 300 droni: sono state colpite principalmente le infrastrutture energetiche, causando interruzioni di corrente in varie regioni d ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Droni Russi Abbattono