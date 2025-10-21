Ucraina congelato l’incontro tra Rubio e Lavrov | cresce la tensione sul futuro del Donetsk

Oggi, è stata pubblicata una dichiarazione di sostegno all'Ucraina firmata dal premier britannico Keir Starmer, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier polacco, Donald Tusk, dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dal premier norvegese Jonas Gahr Store, dal presidente finlandese Alexander Stubb e dalla premier norvegese, Mette Frederiksen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, congelato l’incontro tra Rubio e Lavrov: cresce la tensione sul futuro del Donetsk

UCRAINA | L'atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca.

I leader europei esortano ad agire rapidamente per sbloccare i beni russi congelati al fine di finanziare la resistenza dell'#Ucraina: lo rivela un documento visionato da CNBC. In testa il cancelliere tedesco Merz. Circa 175 miliardi di euro sono maturati dai beni

Ucraina, Cnn: "Congelato l'incontro Rubio-Lavrov". Mosca smentisce: "Ue e Nato vogliono sabotare il vertice Trump-Putin a Budapest" - I russi hanno effettuato un altro attacco a Kharkiv utilizzando bombe aeree guidate, ferendo 11 persone e danneggiando almeno 15 case nel distretto industriale.

Ucraina, congelato l'incontro tra Rubio e Lavrov - by', almeno per ora, l'iniziativa di un incontro previsto tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli

Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali.