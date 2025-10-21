Ucraina Cnn | Rinviato incontro Rubio-Lavrov
L’incontro tra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, previsto giovedì, è stato rinviato. Lo riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Non sono chiari i motivi dello slittamento del faccia a faccia. Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’ Ucraina. Al momento non è chiaro quale impatto avrà il rinvio dell’incontro del pre-meeting fra Lavrov e Rubio sul previsto vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria. Tutte le news sul conflitto tra Russia e Ucraina del 21 ottobre 2025 Inizio diretta: 211025 07:00 Fine diretta: 211025 23:30 09:39 211025 Cnn: "Rubio e Lavrov potrebbero parlarsi di nuovo questa settimana" Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Più di un dubbio per Massimiliano Allegri in vista del match contro la Fiorentina domenica sera. Il tecnico rossonero ha potuto ritrovare la squadra quasi al completo. Rientro rinviato solo per Pulisic a causa di un ritardo dell'aereo. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Aspettative divergenti". Rinviato l'incontro tra Rubio e Lavrov - Rinviato l’incontro tra il segretario di Stato Usa e il ministro russo per "aspettative divergenti" sulla fine della guerra in Ucraina. Da huffingtonpost.it
Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Secondo ilmessaggero.it
Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov” prima del vertice Trump-Putin a Budapest. Mosca: “Ue e Nato vogliono sabotarlo” - Non c’è nessuna questione che non li interessi tranne come danneggiare la Russia, minare le nostre posizioni e rendere ... Riporta ilfattoquotidiano.it