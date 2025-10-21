Ucraina Cnn | Rinviato incontro Rubio-Lavrov

L’incontro tra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, previsto giovedì, è stato rinviato. Lo riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Non sono chiari i motivi dello slittamento del faccia a faccia. Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’ Ucraina. Al momento non è chiaro quale impatto avrà il rinvio dell’incontro del pre-meeting fra Lavrov e Rubio sul previsto vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria. Tutte le news sul conflitto tra Russia e Ucraina del 21 ottobre 2025 Inizio diretta: 211025 07:00 Fine diretta: 211025 23:30 09:39 211025 Cnn: "Rubio e Lavrov potrebbero parlarsi di nuovo questa settimana" Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

