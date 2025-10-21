Ucraina Cnn | Congelato l’incontro Rubio-Lavrov prima del vertice Trump-Putin a Budapest Mosca | Ue e Nato vogliono sabotarlo

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov” prima del vertice Trump-Putin a Budapest. Mosca: “Ue e Nato vogliono sabotarlo”

Contenuti che potrebbero interessarti

UCRAINA | L'atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

I leader europei esortano ad agire rapidamente per sbloccare i beni russi congelati al fine di finanziare la resistenza dell'#Ucraina: lo rivela un documento visionato da CNBC. In testa il cancelliere tedesco Merz. Circa 175 miliardi di euro sono maturati dai beni - X Vai su X

Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Lo riporta ilmessaggero.it

Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov” prima del vertice Trump-Putin a Budapest. Mosca: “Ue e Nato vogliono sabotarlo” - Non c’è nessuna questione che non li interessi tranne come danneggiare la Russia, minare le nostre posizioni e rendere ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, Cnn: «Al momento congelato incontro Rubio-Lavrov». Droni contro due regioni russe: danni e feriti - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. ilmessaggero.it scrive