Ucraina Bruxelles blocca la pace | Ue tra nuove sanzioni e diktat energetici mentre Trump e Putin riaprono il dialogo
Un’Europa in trincea: il ruolo ambiguo di Bruxelles nel dialogo Russia–Usa Mentre Donald Trump e Vladimir Putin preparano il loro incontro a Budapest, una possibile svolta negoziale nel conflitto ucraino, Bruxelles sembra scegliere consapevolmente la via opposta. L'Unione Europea, invece di f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mentre la premier parla alla National Italian American Foundation contro la “cultura woke”, il presidente americano repost su Truth un filmato che la accredita come alleata pronta a rompere con Bruxelles e a tagliare gli aiuti all’Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Bruxelles si mette ancora di traverso ai negoziati tra America e Russia sull’Ucraina - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: vicini a possibile fine guerra. La Bulgaria offre corridoio aereo per summit Budapest - Oggi via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop a gas e gnl russi dal 1° gennaio 2026. Secondo ilsole24ore.com
Bruxelles si mette ancora di traverso ai negoziati tra America e Russia sull’Ucraina - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Bruxelles si mette ancora di traverso ai negoziati tra America e Russia sull’Ucraina" pubblicato il 21 Ottobre 2025 a firma di Sal. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Ucraina: Salvini, 'bene telefonata Trump-Putin, anche a Bruxelles lavorino per la pace' - "La telefonata tra Trump e Putin è un'ottima notizia per chi spera nel cessate il fuoco: non a caso si vedranno a Budapest, casa dell'amico Orban. Secondo iltempo.it