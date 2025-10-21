Ucraina bloccate a soffrire la fame sulle isole della morte | il caso delle truppe russe sul fiume Dnepr
Centinaia di soldati del Cremlino sono intrappolati sulla riva destra del fiume ucraino e molti sono morti di stenti per la mancanza di rifornimenti. Un gruppo ha tentato la fuga su un'imbarcazione, ma è stato colpito dagli avversari. Il punto sullo stato della guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
