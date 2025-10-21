Ucraina attesa per il vertice di Budapest

Continuano gli sforzi dell’Europa per la pace in Ucraina. Ma il vertice tra Putin e Trump, a Budapest, potrebbe essere rimandato. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attesa per il vertice di Budapest

#Ucraina Il presidente USA smentisce il Washington Post su quanto detto con l'omologo russo nell'attesa dell'incontro a Budapest. Zelensky è pronto a partecipare ma aspetta un invito. UE verso nuove sanzioni. Sul campo si continua a combattere. Marco Bar Vai su Facebook

#Ucraina Il presidente USA smentisce il Washington Post su quanto detto con l'omologo russo nell'attesa dell'incontro a Budapest. Zelensky è pronto a partecipare ma aspetta un invito. UE verso nuove sanzioni. Sul campo si continua a combattere. Marco Bar - X Vai su X

Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov”. Mosca smentisce: “Ue e Nato vogliono sabotare il vertice Trump-Putin a Budapest” - I russi hanno effettuato un altro attacco a Kharkiv utilizzando bombe aeree guidate, ferendo 11 persone e danneggiando almeno 15 case nel distretto industriale. Come scrive ilfattoquotidiano.it

"Sosteniamo fermamente Trump": la linea di Meloni e dei volenterosi sulla pace in Ucraina - I leader Ue in una dichiarazione congiunta: "I confini internazionali non devono essere modificati con la forza". Segnala ilfoglio.it

Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Secondo ilmessaggero.it