Ucciso sull’autobus dei tifosi Tre fermati per omicidio Marianella non doveva esserci

di Teresa Scarcella Ci sono tre ultras reatini fermati per l’ omicidio di Raffaele Marianella. Si tratta di Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, di 20, e Alessandro Barberini di 53. Legati, in base alle prime ricostruzioni, al gruppo ultras della curva Terminillo e agli ambienti dell’estrema destra. Nei loro confronti, stando alle indagini della polizia, sono emersi gravi indizi di colpevolezza per la morte dell’autista di 65 anni, originario di Roma ma residente a Firenze da oltre dieci anni, colpito da una pietra durante la sassaiola di domenica sera contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso sull’autobus dei tifosi. Tre fermati per omicidio. Marianella non doveva esserci

Altri contenuti sullo stesso argomento

Autista ucciso sulla Terni – Rieti, fermati 3 tifosi. I provvedimenti della Federazione italiana pallacanestro per la Sebastiani Basket http://ow.ly/h5bo106oCtb [TuttOggi.info] #cronaca Vai su Facebook

L'albanese, 38 anni, è sospettato di essere coinvolto anche nell'assassinio di Selavdi Shehaj, ucciso sulla spiaggia di Torvaianica nel 2020 - X Vai su X

Ucciso sull’autobus dei tifosi. Tre fermati per omicidio. Marianella non doveva esserci - Dodici sospettati in caserma, poi la polizia stringe il cerchio attorno a un gruppetto di ultras. Secondo lanazione.it

Autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, chi sono i 3 ultras in carcere: sui social foto del Duce e simboli fascisti - Forti tensioni già durante la partita fra Rieti e Pistoia, poi l’agguato. Scrive lanazione.it

Autista ucciso, tre fermati per omicidio durante l'assalto al bus. Chi sono - Tre ultras, della "Curva Terminillo" sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Come scrive iltempo.it