Ucciso a 23 anni dopo la discoteca Indagati anche una ragazza e un buttafuori
Volevano andare a fare colazione dopo la serata in discoteca. Il locale era ormai chiuso, erano le quattro passate. Tornava alla macchina tranquillo Hekuran Cumani, come lui il fratello Samuele. Non c’era ragione per essere preoccupati o per stare attenti. Anche perché con quel gruppo di perugini loro non avevano neanche avuto da discutere. E invece gli altri sono arrivati, due gruppi, secondo alcune testimonianze, che hanno raggiunto i fabrianesi prossimi a risalire nelle due auto con le quali erano arrivati a Perugia. A quel punto, la lite si è riaccesa e sono spuntati i coltelli. Hekuran ha provato a intervenire per soccorrere il fratello che aveva visto ha terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Accoltellato a 23 anni: "Il mio Hekuran ucciso per difendere il fratello" - La ricostruzione del padre del fabrianese: "Volevano solo andare a fare colazione".