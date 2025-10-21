Uccise la moglie | per i giudici non fu una provocazione ma peccò d' orgoglio

Gian Paolo Bregante, l'ex comandante di navi che un anno fa uccise la moglie Cristina Marini a Sestri Levante, non ha "agito per provocazione", ma ha "peccato d'orgoglio". È, in estrema sintesi, quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise di Genova nelle motivazioni della sentenza di condanna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

