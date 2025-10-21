Uccise la moglie depressa | Logorato ma sparò per eccesso di orgoglio non per provocazione

Il giudice riconosce la drammaticità della situazione ma accusa la “sopravvalutazione di sè stesso e la sicumera da ex comandante di Gian Paolo Bregante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Uccise la moglie depressa: “Logorato, ma sparò per eccesso di orgoglio, non per provocazione”

II racconto del 72enne che il 9 settembre 2024 uccise la moglie Piera Ebe Bertini, gravemente malata, annegandola nella vasca: "Non reagiva più, fui preso dal panico". - facebook.com Vai su Facebook

Uccise la moglie a Sestri Levante, per i giudici Bregante “non ha agito per provocazione” - Le motivazioni della condanna a 15 anni di Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di navi che un anno fa uccise la moglie Cristina Marini a Sestri Levante ... Secondo ilsecoloxix.it

Uccise moglie, per giudici ex comandante 'ha peccato d'orgoglio' - Gian Paolo Bregante, l'ex comandante di navi 72enne che un anno fa ha ucciso la moglie Cristina Marini a Sestri Levante (Genova), non ha "agito per provocazione" ma ha "peccato d'orgoglio". Riporta msn.com