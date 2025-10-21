Uccise la moglie depressa | Logorato ma sparò per eccesso di orgoglio non per provocazione

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice riconosce la drammaticità della situazione ma accusa la “sopravvalutazione di sè stesso e la sicumera da ex comandante di Gian Paolo Bregante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

