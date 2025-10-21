Uccise la figlia e finse il sequestro per i periti Martina Patti è imputabile

Martina Patti, la 26enne che il 12 luglio del 2024 è stata condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, che la donna, rea confessa, ha ucciso con un’arma da taglio nel giugno 2022 e poi seppelliti in un campo vicino casa, a Mascalucia, simulandone il rapimento, è da «ritenere imputabile» ed è «in grado di partecipare coscientemente al processo». E’. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise la figlia e finse il sequestro, per i periti Martina Patti è "imputabile"

