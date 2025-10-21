Uccide moglie e figlio verso la richiesta di perizia psichiatrica per Ocone

Tempo di lettura: 2 minuti “Salvatore Ocone non è in uno stato di piena coscienza, di piena cognizione della realtà. Nel momento in cui si ha un rapporto diretto con lui ci si rende conto che è un soggetto, allo stato, ancora completamente avulso e fuori dalla realtà”. Così l’avvocato Giovanni Santoro all’uscita del carcere di Benevento dopo aver incontrato stamattina il suo assistito, l’autore della strage in famiglia dello scorso 30 settembre a Paupisi. Il legale ha riferito che Ocone – che ha ucciso la moglie e il figlio e ha lasciato in fin di vita la figlia 16enne – non ha fatto nemmeno domande sui suoi familiari e non ha chiesto di sapere come sta sua figlia Antonia, ricoverata ancora in gravi condizioni al Neuromed di Pozzilli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uccide moglie e figlio, verso la richiesta di perizia psichiatrica per Ocone

