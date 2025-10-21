Una vicenda sconvolgente ha scosso una tranquilla comunità ligure, riportando all’attenzione pubblica i rischi legati all’uso dei social network e alla vulnerabilità delle persone più giovani. Dietro un apparente scambio online legato a un’offerta di lavoro, si nascondeva un piano di violenza e sopraffazione che ha lasciato una giovane donna profondamente traumatizzata. È stata proprio la prontezza di una pattuglia di carabinieri a interrompere questa terribile storia, restituendo alla vittima la possibilità di chiedere aiuto. L’episodio dimostra come, anche in contesti di apparente normalità, possano celarsi gravi minacce e come la prevenzione digitale resti ancora un terreno su cui lavorare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uccide blatta con accendino e insetticida ma incendia tutto il palazzo. C’è una vittima