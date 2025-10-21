Uccide blatta con accendino e insetticida ma incendia tutto il palazzo C’è una vittima
Uccide blatta con accendino e insetticida ma incendia tutto il palazzo, un morto in Corea: “Fatto sempre così” - Una giovane donna sudcoreana ha mandato a fuoco l'intero palazzo per uccidere una blatta, causando indirettamente anche la morte di un'altra condomina ... Lo riporta fanpage.it
