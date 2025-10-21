Ubriaco molesta i clienti di un chiosco con una spranga fermato e denunciato

Cataniatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Belpasso, nei giorni scorsi, hanno fermato un uomo che si aggirava con atteggiamento molesto nei pressi di un chiosco di via Garofalo, dopo aver bevuto parecchi alcolici. L'esagitato, in evidente stato di alterazione, stava brandendo una spranga con la quale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

