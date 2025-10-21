Ubriaco e drogato travolge un uomo mentre con la Porsche fa a gara con due moto | anziano muore dopo mesi di agonia
Alla guida della Porsche Mirco Rinaldi, scappato subito dopo aver travolto una Panda e la Mercedes guidata da Francesco Filadoro. Ora deve rispondere di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
