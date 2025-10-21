Tuturano dal 3 novembre riapre la delegazione comunale | Grande rilevanza sociale

Dal prossimo 3 novembre tornerà in funzione la delegazione comunale della frazione di Tuturano, con aperture quotidiane. Lo comunica il consigliere comunale Luca Tondi (Forza Italia). “Si tratta di un intervento di grande rilevanza sociale - afferma Tondi - reso possibile grazie alla sensibilità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

