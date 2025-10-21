Tuttosport – non ho dubbi Tudor credici! Juve il Real non poteva farci niente
2025-10-21 11:11:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Tudor, difesa a 4 e Real Madrid-Juve. La difesa a quattro è davvero la strada giusta per uscire da questa situazione? “Tudor l’ha utilizzata poco nel suo percorso da allenatore, penso che debba tornare alla linea a tre. Andare avanti sempre con le proprie idee è l’unica vera soluzione: ha sempre giocato così, per cui meglio continuare a credere nelle cose che riescono meglio”. Ma domani c’è Real Madrid-Juve. “Per me è una partita speciale: mi ricordo ancora la semifinale di Champions League del 2003. La ritengo una delle mie migliori partite in maglia bianconera: in quel ritorno facemmo benissimo, non potevano farci male. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
