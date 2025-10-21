Tutto torna | la Reggia si riappropria di opere e collezioni

Dal 22 ottobre al 24 novembre è aperta al pubblico la mostra “Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta”. Curatrici Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta.L'esposizione nelle retrostanze della Sala del Trono mette in luce le opere rientrate da diversi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Reggia di Caserta, espone opere restituite nella mostra "Tutto torna" - Se poi è legata al patrimonio architettonico della Reggia di Caserta, allora è un ritorno di grande valore.

Tutto torna: nuove acquisizioni e restituzioni alla Reggia di Caserta - La mostra valorizza anche importanti restituzioni come le sculture Talia e Melpomene, dopo novant'anni rientrate dal Palazzo Reale di Napoli, e vari dipinti e ritratti borbonici tornati al loro luogo

"Tutto torna!": la Reggia di Caserta racconta i ritorni e le nuove acquisizioni del suo patrimonio - Dal 22 ottobre al 24 novembre la Reggia di Caserta ospita la mostra "Tutto torna!