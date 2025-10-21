PISTOIA Sgomberiamo subito il campo: che farà Tomasi nel futuro prossimo ancora non si sa. Cronaca di una giornata, quella di ieri. Lunedì, ore 15. Non "una", ma "quella sedia" in sala Grandonio è vuota. Orario e giorno sono quelli di convocazione del consiglio comunale. All’appello, al nome "Tomasi", l’unica risposta è il silenzio. Peccato, penserà qualcuno tra i tanti collegati in diretta (forse mai così numerosi). Perché quella di oggi poteva essere la giornata degli annunci: che farà il sindaco, resterà a Pistoia fino a scadenza (2027) o andrà là dove l’esito delle elezioni lo ha inquadrato, in consiglio regionale? La potenziale delusione non dura che qualche minuto, perché Tomasi alla fine da quella porta entra e su "quella sedia" si accomoda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tutto resta in sospeso. Città e Regione in attesa delle scelte di Tomasi: "Non ho ancora deciso"