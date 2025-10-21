Tutto pronto per la settima edizione di ProSceniUm

Ritorna l’attesissimo appuntamento con "ProSceniUm, Festival della canzone Città di Assisi" e "Memorial Cristian Parisi", concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, giunto alla sua settima edizione, in programma sabato 8 novembre alle ore 21,15 al Teatro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

