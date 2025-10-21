Tutto pronto per Cavalli & Cavalieri con il Carosello storico al Real Sito di Carditello

Un vero e proprio viaggio nel tempo, gratuito e aperto al pubblico, organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara.Al via l’ottava edizione della manifestazione equestre “Cavalli & Cavalieri”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

