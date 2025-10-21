Tutto esaurito allo stadio anche nel parcheggio disabili | Non mi hanno fatto entrare Accesso solo ai non deambulanti
Sale la febbre per il Palermo e i posti nel parcheggio davanti allo Stadio delle Palme, da regolamento federale riservato a disabili non deambulanti e giornalisti accreditati, non bastano più. In occasione della partita Palermo-Venezia si è subito registrato il tutto esaurito. Per questa ragione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
