Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Doppietta di Valentini nel poker dello Sporting Predappio
Ecco i risultati, con marcatori e classifiche, delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. In Promozione, Civitella battuto fuori casa. In Prima Categoria l’Edelweiss Jolly sale al vertice battendo il Forlimpopoli: la Pianta, seconda, dista però un punto. In Seconda Categoria Carpinello e Sporting Predappio salgono sul terzo gradino. Promozione, girone D (6ª giornata): Riccione-Civitella 2-0 (Ambrosini, Pasolini). Classifica: Savignanese 20; Cervia 17; Misano 16; Novafeltria, Stella 13; Bakia Cesenatico 12; Gambettola, Roncofreddo, Diegaro 11; Riccione 10; Reno, San Pietro in Vincoli 9; Civitella, Bagnacavallo, Virtus Bellariva, Bellaria 6; Classe 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
La classifica marcatori è cortissima… Nessuno scappa, tutti ci credono #SerieBKT #LaBChannel - facebook.com Vai su Facebook
? Il duello per la classifica marcatori del Girone A è intenso: dopo la 7^ giornata più in alto di tutti c'è ancora Rauti #SerieCSkyWifi - X Vai su X
Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Doppietta di Valentini nel poker dello Sporting Predappio - Ecco i risultati, con marcatori e classifiche, delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. Scrive msn.com
Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda categoria. Riscatto Civitella. Edelweiss, blitz da primato. Goleada Pianta - Ecco i risultati, con marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. Riporta msn.com
Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Prima: Parabita e Giunchi portano il Meldola in vetta - Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. Da msn.com