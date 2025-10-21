La serie TV di Harry Potter sta apportando diverse modifiche ai film, e persino alcune ai libri. Il remake della HBO deve mostrare una chiara fedeltà al materiale originale, soprattutto in termini di inclusione di personaggi e trame che i film hanno omesso. Allo stesso tempo, si rivolge principalmente a un pubblico che ama i film di Harry Potter e che vorrà catturare quel senso di nostalgia e anche un po’ della loro magia. Ovviamente, deve adattare i libri senza limitarsi a riproporre la stessa identica storia, e assicurarsi che l’aspetto e le sensazioni siano sufficientemente diversi rispetto ai film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti i cambiamenti confermati nel reboot di Harry Potter per HBO