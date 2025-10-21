Tutte le notizie di martedì 21 ottobre | poker dell’Inter crolla il Napoli di Conte

Calciomercato.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutte le notizie di oggi 21 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Chiusa definitivamente la settima giornata di Serie A, è già tempo di rituffarsi in Champions League. Grande attesa per le due partite di oggi che vedono impegnate le italiane. Il Napoli di scena in casa del PSV, l’Inter invece fa visita all’Union St.Gilloise. Cristian Chivu (LaPresse) – calciomercato.it Nel frattempo si preparano anche Atalanta e Juventus, con Tudor che resta sotto osservazione ed è atteso alla prova più difficile, in casa del Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

tutte le notizie di marted236 21 ottobre poker dell8217inter crolla il napoli di conte

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di martedì 21 ottobre: poker dell’Inter, crolla il Napoli di Conte

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Tutte Notizie Marted236 21