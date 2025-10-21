Turisti per case su Real Time il nuovo show sull’arte dell’ospitalità | giudici Ida Di Filippo Gianluca Torre e Tommaso Zorzi

Da oggi, martedì 21 ottobre, alle 21:30, su Real Time debutta “Turisti per case”, il nuovo programma che unisce amore per le case e passione per l’ospitalità. Obiettivo: trovare l’ host ideale, capace di far sentire gli ospiti a casa e trasformare ogni soggiorno in un ricordo indimenticabile. I “professionisti del comfort”. A guidare la ricerca sono tre volti ben noti del canale: Ida Di Filippo e Gianluca Torre, gli agenti di Casa a prima vista. Tommaso Zorzi, giudice di Cortesie per gli ospiti. Il trio viaggerà in tutta Italia, entrando da ospiti nelle strutture selezionate per testare sul campo qualità, stile e calore dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

