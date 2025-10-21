‘Turisti per case’ stasera debutta il nuovo show su Real Time

(Adnkronos) – Da oggi, martedì 21 ottobre, alle 21.30 arriva su Real Time per la prima volta in tv 'Turisti per case', il nuovo show che racchiude l'amore per le case e la passione per l’ospitalità. Un nuovo appuntamento di prima serata dedicato alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

