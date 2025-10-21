Forti del successo in access prime time, gli agenti di Casa a Prima Vista sbarcano in prima serata con Turisti per Case. Ida Di Filippo e Gianluca Torre, due dei tre protagonisti della versione milanese, saranno i conduttori del nuovo programma di Real Time. Insieme a loro, però, non ci sarà la terza agente Mariana D’Amico, bensì Tommaso Zorzi, in arrivo da Cortesie per gli Ospiti. Da martedì 21 ottobre, i tre andranno alla scoperta del soggiorno “top” nelle case vacanza più belle e uniche del paese. Insomma, WBD punta sul successo di Casa a Prima Vista per creare una sorta di 4 Hotel targato Real Time. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Turisti per Case, il 4 Hotel di Real Time con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi